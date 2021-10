Proben und vieles mehr

Viernheim. Der Pop-Chor der städtischen Jugendförderung Viernheim verbrachte das diesjährige Chorwochenende auf der Starkenburg in Heppenheim. Wie in den vergangenen Jahren wurde während der drei Tage viel geprobt und an neuen Arrangements gearbeitet. Dieses Jahr gab es außerdem das zehnjährige Bestehen des Chors zu feiern. Im Frühjahr 2011 fand die erste Probe des damals neu gegründeten Jugend-Pop-Chors statt, der seitdem unzählige Auftritte in Viernheim und Umgebung hatte. Viele der Sängerinnen sind Gründungsmitglieder und von Anfang an dabei.

Am Freitagabend erlebte die Gruppe eine spannende Sagenwanderung mit Geschichten über den treuen Hund Melampus, der bei der Verteidigung der Starkenburg sein Leben ließ und von dem tragischen Schicksal der weißen Dame, die nachts in der Nähe der Burg umher irrt und bis heute nicht erlöst werden konnte. Am Ende der Wanderung saß die Gruppe am Lagerfeuer bis spät in der Nacht zusammen.

Nach einer Chorprobe am Samstagmorgen unternahm die Gruppe bei sonnigem Wetter einen Spaziergang durch die Weinberge nach Heppenheim. Zurück auf der Burg, genossen die Sängerinnen das tolle Ambiente und ließen den Samstag nach weiteren Proben mit einem Spieleabend ausklingen. Am Sonntagvormittag endete das Chorwochenende nach einem reichhaltigen Frühstück, welches, wie das gebuchte Begleitprogramm, von der sehr ansprechend renovierten Jugendherberge auf der Starkenburg angeboten wurde.

Präsent zum zehnjährigen Bestehen

Um im Jubiläumsjahr eine Erinnerung an dieses erlebnisreiche Wochenende zu haben, bekamen alle Sängerinnen abschließend von der Chorleiterin ein kleines Präsent überreicht. Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass sie diese drei Tage nicht so schnell vergessen werden.

Der Jugend-Pop-Chor freut sich immer über neue Sängerinnen und Musiker. Teilnehmen können Jugendliche ab 16 Jahren. Die Probe findet mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr im Treff im Bahnhof, Friedrich-Ebert-Straße 8, 68519 Viernheim statt. Für Fragen steht die Chorleiterin Anne Knapp unter der E-Mail-Adresse anne.knapp@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/98 84 36 gerne zur Verfügung. red