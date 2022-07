Viernheim. „Abends mit einer Cola in der Wirtschaft sitzen, das war für uns ein Höhepunkt!“ Rainer Brechtel und Wolfgang Haas erinnern sich, wie sie 1971 zum ersten Mal mit ihrem Vater in die Chorprobe der Sänger-Einheit gingen: „Als 14-jährige Jungs durfte man endlich in die Singstunde . . .“ Klaus Haas war da schon lange Jahre aktiver Sänger bei der Einheit. Zusammen erinnern sich die

...