Partie als Standortbestimmung

Viernheim. Wenn Sonntag, 5. März, mit der Partie gegen Mitaufsteiger FV Nußloch das erste Pflichtspiel des neuen Jahres ansteht (15 Uhr), dann betritt Fußball-Landesligist TSV Amicitia Viernheim mit einem Erfolgserlebnis den Rasen des Waldstadions. Die Blau-Grünen gewannen ihr letztes Testspiel gegen den hessischen Vertreter TSV Alsbach mit 2:1 und beendeten die Vorbereitungsphase mit einem Sieg. Jetzt kommt Mitaufsteiger und Tabellennachbar FV Nußloch ins Waldstadion und wird sich bestimmt nicht einfach geschlagen geben.

Die Hausherren nehmen mit Rang neun einen vermeintlich sicheren Mittelfeldplatz ein. Bei genauerem Hinsehen erkennt man aber, dass der geringe Abstand zum Tabellenkeller noch lange kein Grund ist, sich auf die faule Haut zu legen. Zum Relegationsrang beträgt der Vorsprung nämlich gerade einmal zwei Punkte. Der direkte Abstiegsplatz ist allerdings schon sieben Zähler entfernt. Ein Heimsieg gegen den Mitaufsteiger würde die Situation etwas entspannen.

„Wir sind froh, dass es endlich wieder los geht, denn die Vorbereitung mit vielen Trainingseinheiten und den Testspielen ist doch nicht ganz so prickelnd. Aktuell sind alle Mann an Bord, hinter dem Einsatz von Erik Anhölcher steht allerdings ein kleines Fragezeichen. Fehlen wird definitiv Brandon Wiley, der eine fußballerische Pause eingelegt hat. Oberstes Ziel ist es, so schnell wie möglich vom Relegationsplatz wegzukommen. Drei Punkte gegen Nußloch zum Start würde uns gut tun“, beschreibt Spielertrainer Patrick Marschlich die Lage.

Während die Blau-Grünen 22 Punkte auf dem Konto haben, sammelte der FV Nußloch schon 23 Zähler, rangiert also einen Platz vor den Hausherren. Die Bilanz der Gäste ist mit sieben Siegen und sieben Niederlagen ausgeglichen. Die Vorbereitung war wenig aussagefähig, denn gleich eine Handvoll Testspiele musste abgesagt werden. Erfolgserlebnisse hatten Seltenheitswert. Deshalb weiß Trainer Bernd Bechtel wohl auch nicht so recht, wo seine Mannschaft steht. JR