Narren legen los

Viernheim. Die Viernheimer Fastnachter blicken optimistisch auf die Kampagne, sie gehen davon aus, dass alle Termine ohne Einschränkungen stattfinden können. Das närrische Treiben beginnt am Sonntag, 8. Januar, 14.11 Uhr, wenn Bürgermeister Matthias Baaß CdG-Prinzessin Alina I. von Tanz und Glanz im Rathaus empfängt. Eine Woche später sind dort die Großen Drei mit Zoe I. zu Gast. Es folgen Bälle, Prunksitzungen und Partys der beiden Vereine, außerdem bieten die Handballer und der katholische Frauenbund ein großes Bühnenprogramm. Viernheimer Höhepunkt der fünften Jahreszeit ist die Straßenfastnacht, die am Sonntag, 19. Februar, in der Innenstadt gefeiert wird. su

