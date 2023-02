Narren erobern die Innenstadt

Viernheim. Clowns und Piraten, Bauarbeiter und Feen, Flamingos und Bären kommen am Sonntag, 19. Februar, in der Viernheimer Innenstadt zusammen: Ab 13.11 Uhr wird die 15. Viernheimer Straßenfastnacht gefeiert.

Anlässlich ihres 33-jährigen Bestehens veranstalteten die Großen Drei die erste Straßenfastnacht. Das närrische Treiben am Fastnachtssonntag begeisterte die Narren dermaßen, dass seit 1993 alle zwei Jahre in der Innenstadt gefeiert wird – im jährlichen Wechsel mit dem Fastnachtszug. Zwölfmal wurde auf dem Apostelplatz getanzt und geschunkelt. Vor sechs Jahren wurde die große Party wegen der Umbauarbeiten in der Innenstadt auf den Rovigoplatz verlegt. Der alternative Standort kam so gut an, dass das närrische Treiben – nach der Pandemie-bedingten Pause 2021 – wieder zwischen Goetheschule und Hallenbad stattfinden wird.

Stimmungsmusik von zwei DJs

Auf dem Rovigoplatz (Bild von 2019) wird am Sonntag gefeiert. © Bernhard Kreutzer

Eröffnet wird die Straßenfastnacht um 13.11 Uhr von Prinzessin Zoe I., die Schirmherrin der Veranstaltung ist. Bis 18.33 Uhr kann dann zur Musik von DJ Hoschek und DJ Mauff getanzt und abgerockt, geschunkelt und gegroovt werden. Die DJs haben laut Ankündigung Stimmungsmusik aus allen Jahrzehnten vorbereitet, so dass Fastnachter aller Generationen ihren Spaß haben werden.

Für das leibliche Wohl sorgen neben den Großen Drei die Mitveranstalter CdG-Senat, Jacky Five, MGV Liederkranz, Malteser, der Jahrgang 1957/58 und die Freiwillige Feuerwehr. su