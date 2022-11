Herren klettern nach oben

Viernheim. Der Sieg war mühevoll, aber verdient. Die Handballer des TSV Amicitia gewannen mit 28:24 gegen die TSG Wiesloch, die bis zu diesem Duell noch vor Viernheim in der Tabelle zu finden war. Die Blau-Grünen haben als neuer Vierter nun wieder mehr Kontakt zur Tabellenspitze, Wiesloch ist auf Rang acht gerutscht.

In der ersten Hälfte konnte sich zunächst kein Team absetzen, Wiesloch legte in der Anfangsphase jeweils vor. Ab dem 4:5 drehte aber der TSV Amicitia auf: König glich aus, Walther und Unger warfen die Viernheimer in Führung. Und wenn die Angreifer nicht – wie in der 12. Minute gleich dreimal in Folge – so häufig am gegnerischen Torwart gescheitert wären, hätten sie den Abstand durchaus noch weiter ausbauen können.

Immerhin konnten die vielen Fans auf der Tribüne so spektakuläre Treffer wie Hassaniens 9:5 bejubeln, der fast vom eigenen Tor aus in den leeren Wieslocher Kasten traf. Den Vorsprung konnten die Hausherren bis kurz vor der Pause halten. Das 14:10 verkürzten die Gäste aber bis zur Pause auf 14:13, wieder weil die Blau-Grünen im Abschluss nicht konsequent genug waren.

Nach dem Wiederbeginn und dem 15:13 wurde taktisch umgestellt und ein siebter Feldspieler gebracht – doch das brachte dem TSV-Team nicht den gewünschten Erfolg. Wiesloch dagegen nutzte die Möglichkeiten aus und drehte den Spielstand wieder in eine eigene Führung (15:16). Die Gegner schwächten sich dann aber selbst, ein Reigen von Zwei-Minuten-Strafen ließ Wiesloch minutenlang in Unterzahl spielen. Viernheim erkämpfte sich in dieser Phase wieder einen Vorsprung (22:19, 50.). Aber der Angriff tat sich weiterhin schwer mit der Chancenverwertung. Weil aber Viernheims Keeper Marius Walter mehrere Angriffe der TSG abwehren konnte, setzten sich die Gastgeber mehr und mehr ab. Hassanien, König und Willner erhöhten von 24:22 auf 27:22 und machten damit die entscheidenden Treffer.

Die offensive Deckung der Gegner in den letzten Minuten konnte nur noch etwas am Spielstand, aber nichts mehr am Spielausgang ändern. Willner setzte den Schlusspunkt zum 28:24-Heimerfolg.

TSV Amicitia Viernheim: Marius Walter; Jan Willner (3), Ronny Unger (5), Hossam Hassanien (7), Dominic Sauer, Linus Harmgarth, Sven Walther (4), Robin Helbig (1), Björn Van Marwick, Philipp Oswald, Marcel Deege (1), Ernst Mantek, Marcel König (7/4). su