Erste Auswärtspunkte

Viernheim. Die Handballherren des TSV Amicitia haben die ersten Auswärtspunkte dieser Saison geholt. Bei der HG Oftersheim/Schwetzingen 2 gewannen die Viernheimer mit 27:20.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trainer Christian Müller hatte von seinem Team von vornherein 100 Prozent Leistung über die gesamte Spieldauer gefordert. Das hatte in den vergangenen beiden Auswärtsspielen nicht geklappt, und kostete die Blau-Grünen wichtige Punkte. Mit Einsatz und Leidenschaft wollten die Viernheimer gegen den letztjährigen Finalisten um den Aufstieg diesmal die Zähler einfahren.

Anfangs verlief die Partie noch ausgeglichen, zunächst lagen die Hausherren in Führung. Ab der 14. Minute wechselte sich das Blatt, mit Ungers Treffer zum 6:7 war nun der TSV Amicitia im Vorteil. Dann parierte Marius Walter im Tor, gestützt von einer gut sortierten Abwehr, mehrere Angriffe der HG Oftersheim/Schwetzingen, und Viernheim konnte den Vorsprung auf drei Tore ausbauen (10:14). Es gab sogar die Chancen, noch weiter davonzuziehen, stattdessen trafen die Gastgeber noch zum 11:14-Pausenstand.

Mehr zum Thema Handball Zahlreiche Ausfälle Mehr erfahren Fußball Keine Punkte für die Frauen Mehr erfahren

Auch in der zweiten Spielhälfte stand die Abwehr der Blau-Grünen sehr sicher, dazu agierte man konsequent im Angriff. Von 13:15 konnten die Mannen von Christian Müller wieder auf den Vier-Tore-Abstand ausbauen (13:19) und kurz darauf einen Vorsprung von fünf Toren erzielen.

Oftersheim/Schwetzingen gab sich in eigener Halle aber noch nicht geschlagen und konnte bis zur 56. Minute wieder auf 20:23 verkürzen.

Doch in den Schlussminuten gab es kein Vorbeikommen an TSVA-Torhüter Marius Walter. Er vernagelte sein Tor regelrecht, was seine Mitspieler nutzten, um den Spielstand weiter hochzuschrauben. Willner, Deege, Hassanien und nochmal Willner trafen zum 20:27-Endstand. Der verdiente Auswärtssieg lässt die Viernheimer in der Badenliga-Tabelle wieder weiter nach vorne rückten, die Blau-Grünen sind jetzt Sechster.

TSV Amicitia: Marius Walter; Jan Willner 3, Ronny Unger 1, Hossameldin Hassanien 2, Philipp Oswald 4, Sven Walther 3, Robin Helbig 4, Björn Van Marwick 1, Marcel Deege 2, Ernst Mantek, Fabian Medler 1, Marcel König 6/4. su