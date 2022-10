Viernheim. Es ist das Duell zweier Tabellennachbarn, das am Sonntag, 16. Oktober, an der Lorscher Straße steigt. Der Zehnte der Oberliga Baden-Württemberg spielt gegen den Neunten, der TSV Amicitia empfängt den TV Derendingen.

Die Fußballerinnen sind nach der dritten Auswärtsniederlage mittlerweile auf einen Abstiegsplatz gerutscht, auch wenn das in der frühen Saisonphase wenig aussagekräftig ist. Dennoch wollen die Viernheimerinnen eigentlich in anderen Tabellenregionen mitspielen. „Wir müssen gewinnen, um uns wieder ein bisschen Luft zu verschaffen“, fordert deshalb Viernheims Trainer Florian Fäustle. Er rechnet mit einem Duell auf Augenhöhe gegen den Tabellennachbarn.

Valeria Mangione steht dem Team wieder zur Verfügung. © Sandra Usler

Der TV Derendingen hat derzeit einen Punkt mehr auf der Habenseite als der TSV Amicitia und hat zuletzt auf sich aufmerksam gemacht, als er Tabellenführer Neuenstein die erste Niederlage beibrachte. Dieser Überraschungserfolg gibt den Gästen sicherlich enormen Auftrieb, so dass die Südhessinnen gewarnt sein müssen.

Die TSV-Amicitia-Frauen wollen dagegen auf ihre Heimstärke setzen und ihre Vorteile in der Offensive ausspielen. Auch wenn einige Spielerinnen noch mit Erkältungen kämpfen, sollte der Trainer wieder auf einen großen Kader zurückgreifen können. So werden mit Laura Schell, Luisa Weber und Valeria Mangione drei Stützen des Teams, die zuletzt gefehlt haben, wieder zur Verfügung stehen.

Die anderen Frauen- und Mädchenteams des TSV Amicitia sind bereits am Samstag, 15. Oktober, im Einsatz. Die B-Juniorinnen treffen um 14 Uhr an der Lorscher Straße auf den SV Hegnach. Zuletzt haben sich die Viernheimerinnen wieder in die obere Tabellenhälfte der Oberliga vorgeschoben und wollen nun auch gegen Hegnach die Punkte holen.

Die Frauen 2 halten in der Verbandsliga den Anschluss an die Spitzenteams aus Karlsruhe. Um 14 Uhr kommt es beim SSV Waghäusel zu einem Verfolgerduell – der Vierte empfängt den Dritten der Verbandsliga. Mit einem Sieg könnte sich die Mannschaft von Andreas Siegle weiter absetzen.

Die C-Juniorinnen treten um 13 Uhr bei der TSG Weinheim an. Mit zwei Teams fahren die E-Juniorinnen zum VfB Wiesloch und bestreiten dort ihren nächsten Spieltag. su