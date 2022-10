Fröbelschüler torkeln durch die Klasse

Viernheim. Drei Gläser Sekt reichen bereits aus, um eine 60 Kilogramm leichte Frau fahruntüchtig zu machen. Eine Rechnung, die bei den Acht- und Neuntklässlern der Friedrich-Fröbel-Schule großes Erstaunen auslöste. Beim Besuch des Präventionsprojekts „Glasklar“ der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK) wurden die Jugendlichen aber auch über andere Gefahren von unkontrolliertem Alkoholkonsum informiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rahmen des Programms „Schule und Gesundheit“ ist das Präventionsprojekt zum Thema Alkohol nur ein Baustein für die oberen Klassen der Viernheimer Unesco-Projektschule. Organisiert wurde die Veranstaltung von Robert Gahler, Leiter des DAK-Servicezentrums, und Lehrer Peter Long.

Kinder und Erwachsene erreichen

Mit der Aktion „Glasklar“, einer Informations- und Sensibilisierungskampagne zum Thema Alkohol, will die Krankenkasse neben den Schülern auch Eltern, Angehörige und Bezugspersonen wie Lehrer, Ärzte oder Jugendgruppenleiter erreichen, die ebenfalls Umgang mit jungen Menschen haben. „Jugendliche sollen sich aktiv mit der Thematik des Alkoholkonsums auseinandersetzen. Eltern und Angehörige sollen adäquat informiert werden. Dabei wollen wir auch Hilfestellungen an die Hand gegeben, die es den Erwachsenen ermöglichen, das Thema mit ihren Kindern angemessen anzusprechen“, formuliert Robert Gahler die Ziele. Praktische Übungen wie mit der Rauschbrille sowie ausführliche Informationen sorgten dafür, dass die Auswirkungen des Alkoholkonsums am eigenen Körper spürbar gemacht werden. Seit 18 Jahren wurden so mehr als 35 000 Kinder und Jugendliche geschult.

Drastische Bilder

Mehr zum Thema Bahn Selfies auf Güterwaggon - Die tödliche Gefahr Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Klima, Tiere, Gesundheit 7 Fakten über vegetarische Ernährung zum Mitreden Mehr erfahren

Beim Slalomlauf, bei dem durch die manipulierten Brillen Alkoholwerte von 1,3 bis 1,5 Promille simuliert wurden, gab es mehrere Stolperer, beim Werfen von Bällen aus zwei Metern Entfernung in einen Korb nur wenige Zufallstreffer und auch das Aufschließen eines Vorhängeschlosses dauerte länger als normal. Was der Alkohol mit dem Körper anrichtet und auch die damit verbundenen Spätfolgen wurden anhand von Bildern drastisch dargestellt, aber auch im Unterricht diskutiert.

Mit einem Brummschädel, wie man ihn nach übermäßigem Alkoholkonsum kennt, sind die Jugendlichen der Fröbelschule tags darauf natürlich nicht aufgewacht. Wenn doch, dann nur, weil sie sich zu diesem Thema so ihre eigenen Gedanken gemacht haben.