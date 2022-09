Enthusiasmus statt Defensive

Ein guter Musikunterricht an den allgemeinbildenden Schulen ist von entscheidender Bedeutung, wenn dieses Fach eine Zukunft haben soll. Denn in den vergangenen Jahren sind viele Themen in den Schulen angekommen, die vorher in den Curricula nur ein Randdasein gefristet haben. Denken wir dabei etwa an die neueren Unterrichtsfächer Wirtschaft und Informatik. Längst ist die Diskussion darüber

...