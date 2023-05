Ausgleich in der Schlussphase

Viernheim. Solch einen Spieltag hat die Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim noch nicht erlebt. Gleich die Hälfte der acht angesetzten Begegnungen mussten wegen eines heftigen und lang anhaltenden Gewitters in der Region vorzeitig abgebrochen werden. Diese Partien müssen noch vor dem letzten Spieltag der Saison nachgeholt werden. Als die Partie der Reserve des TSV Amicitia um 13 Uhr angepfiffen wurde, herrschte noch eitel Sonnenschein. Düster war es für die Blau-Grünen am Ende trotzdem, denn gegen Feudenheim wurde in den Schlussminuten noch der Ausgleich kassiert. Die Partie der SG Viernheim gegen die TSG Lützelsachsen 2 wurde beim Stand von 0:3 abgebrochen.

SG Viernheim – TSG Lützelsachsen 2 0:3 (0:3): Die Orangenen bekommen nach dem Abbruch der Begegnung eine neue Chance. Beim vorzeitigen Spielende hatten die Gäste der TSG Lützelsachsen mit 3:0 in Führung gelegen und wären sicher als Sieger vom Platz gegangen. Christopher Csög (15.), Jan Kuchenbecker (42.) und Daniel Sousa Matos (45.) hatten schon in der ersten Halbzeit getroffen. Nach Wiederanpfiff wurde nur kurz gegen den Ball getreten, ehe der Wettergott das Geschehen bestimmte. Weil ein Ende des Gewitters nicht abzusehen war, beendete Schiedsrichter Niklas Huber das Warten.

TSV Amicitia Viernheim 2 – DJK Feudenheim 2:2 (1:0): Mit hängenden Köpfen gingen die Viernheimer Spieler vom Platz, nachdem man kurz zuvor einen Heimsieg aus den Händen gegeben hatte. Die Hausherren hatten durch Treffer von Joseph Collier (22.) und Sinan Bajrami (55.) mit 2:0 souverän in Führung gelegen. Das Team von Trainer Thomas Jöhl verpasste es aber die Begegnung weiter zu bestimmen, zog sich immer mehr in die Defensive zurück. Feudenheim nutzte die Passivität und übernahm das Kommando.

Viernheims Torhüter Martin Rheingans musste mehrfach eingreifen, um ein Gegentor zu verhindern. Chancenlos war er aber in der 83. Minute, als Khang Do-Thanh freistehend den Anschlusstreffer markierte. Die Mannheimer drängten danach mit Macht auf den Ausgleich und hatten Erfolg. In der 88. Minute gab es für die Gäste einen Foulelfmeter, den Jakob Dreher sicher verwandelte. Erst danach wurden die Blau-Grünen wieder mutiger und hatten sogar den Siegtreffer auf dem Fuß, waren im Abschluss aber nicht konsequent genug.

Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass die Südhessen scheinbar sichere sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben. Dort steht die SG Hohensachsen, deren Begegnung beim SV Schriesheim beim Stand von 3:1 für die Gäste abgebrochen wurde. JR