Viernheim. Direkt auf den Punkt gekommen sind die Kinder der Goetheschule Viernheim. Als Hommage an die berühmten Punktewerke der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama versahen die Kinder der Kunst-AG „Schöne Schule“ der Goetheschule Viernheim das Schulhaus mit über 1000 Papp-Punkten in verschiedenen Farben und Größen. Hinzu kommen rund 20 Yayoi Kusama Figuren aus Plakatkarton; angelehnt an die cartoonhaften Zeichnungen von Fausto Gilberti aus dem Buch „Covered Everything in Dots and Wasn’t Sorry“. Nach dem Ausschneiden der Punkte und Figuren wurde innerhalb von 14 Tagen dem Drang, alles mit Punkten zu versehen, im Schulhaus ebenso nachgegeben, wie Yayoi Kusama es einst in den 1960er und 1970er Jahren in New York City getan hatte. Die Zusammenarbeit der Nachmittagsbetreuung Siebenstein und der Kunst-AG hat allen Beteiligten viel Spaß und Freude bereitet, so dass sie Projekte in der Art ab jetzt öfters gemeinsam umsetzen wollen. red/Bild: Goetheschule

