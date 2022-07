Anspruchsvolle Strecke

Viernheim. Am Sonntag, 17. Juli, starten die Damen des TSV Amicitia Viernheim beim dritten Saison-Wettkampf der 1. Triathlon-Bundesliga in Schliersee. Für das Team um Peter Grüber gilt es, den hervorragenden aktuellen Tabellenplatz fünf zu verteidigen.

„Wir wollen uns im Mittelfeld festsetzen, ein Platz unter den ersten Zehn bleibt die Zielsetzung,“ sagt der Teamchef. In Oberbayern wartet auf die 14 Frauenteams nicht irgendein Rennen, sondern die anspruchsvollste Strecke in der 1. Triathlon-Bundesliga der vergangenen Jahre. Bei dem Wettkampf über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 15,5 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen) sind auf der Radstrecke hinauf zum Spitzingsattel (1127 Meter über Meereshöhe) rund 350 Höhenmeter innerhalb von 3,8 Kilometern zu überwinden – für die Starter eine besondere Herausforderung.

Leana Bissig wird das Bundesliga-Team an den Start führen. © TSV Amicitia

Der TSV Amicitia muss ohne die Stammkräfte Ursula Trützschler und Kathrin Halter antreten, die zeitgleich beim HeidelbergMan an den Start gehen werden. Leana Bissig als erfahrene Athletin wird das Viernheimer Team an die Startlinie führen. Die Jüngste im Team ist Rebecca Bierbrauer. Die 18-Jährige kennt die Bundesliga nach ihrem Start im freien Feld bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin schon und wird nach Einschätzung von Teamchef Grüber vor allem in der zweiten Rennhälfte ihre Stärken ausspielen. „Das Gleiche gilt für Maria Paulig. Sie wird das erste Mal für uns am Start stehen,“ freut sich Grüber auf das Debüt der 27-Jährigen im TSV-Amicitia-Trikot.

Auch für Livia Wespe wird es das erste Rennen für Viernheim und in der Bundesliga werden – nach überstandenen Verletzungen ist das Rennen in Schliersee eine richtige Standortbestimmung für den Rest der Saison. Lea Cagol reist als Ersatzfrau mit dem Team mit und wird den Wettkampf im freien Feld bestreiten.

Während es für das TSV-Amicitia-Team darum geht, seinen Mittelfeldplatz zu verteidigen, duellieren sich an der Spitze zwei Vereine. Auch im dritten Rennen ist ein Zweikampf zwischen Buschhütten und Potsdam zu erwarten – die Weltklasse-Athletinnen wie die Olympia-Achte Laura Lindemann, Europameisterin Nina Eim, Marlene Gomez-Göggel, die Olympia-Vierte Rachel Klamer, die Deutsche Vizemeisterin Annika Koch und Lisa Tertsch, gerade Dritte beim Weltcup geworden, aufbieten können. su