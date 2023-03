Voller Keller beim „Abend der Vereine“

Bisher war der Mathaisemarkt-Montag immer der „Abend der Vereine“, an dem die Schriesheimer Vereine das Publikum im Festzelt unterhielten. In diesem Jahr wurde er wiederbelebt und in die Weinprämierung integriert – was dem Zehntkeller ein mehr als volles Haus bescherte. Eröffnet wurde der Abend mit der Kinder- und Jugendtanzgruppe der Eintracht. Einen guten Verlauf wünschten auch die neuen Weinhoheiten. Dann schritt Bürgermeister Oeldorf zur Verlesung der prämierten Weine von der Hessischen und Badischen Bergstraße. Auf dem Prüfstand standen 56 Weine. „Die Entscheidung ist uns als Jury nicht leicht gefallen“, sagte Oeldorf.

Der zweite Preis ging an das Weingut Freiberger aus Heppenheim für seinen Gewürztraminer. Winzerin Charlotte Freiberger nannte ihn „die Diva der Rebsorten“. Sie beschrieb ihn als „würzig und aromatisch mit einem Rosenduft“. Den Ehrenpreis erhielt das Weingut Amthor aus Heppenheim für den Goldmuskateller. Winzerin Barbara Amthor beschrieb ihn als kräftig.

Der erste Preis ging an die Bergsträßer Winzer. Den ersten Preis für den Auxerrois bekam das Weingut „Winzer von Baden“. Vorgestellt wurde er als Wein, der sich hervorragend zu Spargelgerichten eignet. Der Ehrenpreis der Badischen Bergstraße ging an das Weingut Raffl aus Hohensachsen, die Winzergenossenschaft musste sich mit einem dritten Platz begnügen, ebenso wie das Weingut Bielig. Ein zweiter Preis erhielt zudem das Weingut Kirchner aus Schriesheim. Über den Sonderpreis freute sich die Weinbau AG von der Kurpfalzrealschule für ihren Weißherbst. Peter Schmitt, der gemeinsam mit seiner Kollegin Katharina Scharmann den Preis stellvertretend für seine Schüler entgegennahm, freute sich. Er sei froh darüber, dass die AG immer noch so viele Schüler begeistere.

Den musikalischen Rahmen gaben die Schriesheimer Chöre. Durch das Programm führte mit Witz und lockeren Sprüchen Georg Brand. Er freue sich, 407 Jahre Gesangskultur begrüßen zu dürfen, und gab die Bühne für die Lyra frei. Da der Wein im Mittelpunkt stand, drehte sich auch der Gesang darum: „Glücklich macht der Wein“, behaupteten die Sänger, das Lebensmotto des MGV Eintracht hieß „Weintrinken ist eine Freude“ und der Liederkranz klagte „Nachbar, Bruder, mein Glas ist leer“. Den Abend rundete der gemischte Chor vom Liederkranz ab. Mit „What a Wonderful Day“ ließen sie den Tag Revue passieren.