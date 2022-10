Über Steine und Wurzeln 15 Kilometer bergauf

An diesem Sonntag wartet auf die Region wieder einmal ein spektakuläres Laufereignis: In Schriesheim steigt zum achten Mal der Strahlenburgtrail – gut 15 Kilometer mit fast 600 Metern Höhenunterschied. „Ein Mix aus Berg-, Wald- und Traillauf“, so die Marketing-Beauftragte Anna Suchan, „sowohl für Trail-Neulinge als auch für ambitionierte Läufer.“

Schon kurz nach dem Start erwartet die Teilnehmer die erste große Herausforderung: Auf dem Pfad zum Steinbruch, schmal und daher technisch anspruchsvoll, geht es 260 stramme Höhenmeter steil bergauf. Im Gegensatz zu asphaltierten Flächen bei Straßenläufen bildet hier Erde mit Steinen und Wurzeln den naturnahen Untergrund.

Als Belohnung für diese Strapazen erwartet die Teilnehmer nach zwei Dritteln des Anstiegs an der Schwedenschanze ein malerischer Ausblick auf Schriesheim, in die Rheinebene und – bei klarer Sicht – sogar bis in die Pfalz. Die Zeit dafür sollte man sich gönnen, bevor es – nach einer weiteren, jedoch kurzen Strecke bergauf – wieder bergab geht. Über Waldwege schlängelt sich die Route in Richtung Weißer Stein – vor dem Rückweg zur Strahlenburg.

Ähnlich wie bei anderen Läufen gibt es verschiedene Kategorien – sei es den „engelhorn sports King of the Hill Race“ über 15,2 Kilometer und 600 Höhenmeter Unterschied oder den DAK Gesundheits-Fitness-Trail über die halbe Strecke, also 7,6 Kilometer und 300 Höhenmeter.

Darüber hinaus finden im Rahmen des Strahlenburgtrails erstmals auch Kinderläufe statt. Die Jüngsten (Geburtsjahrgänge 2011 bis 2014) kommen beim Fit-Kids-Trail über 500 Meter auf ihre Kosten, während die Älteren (Jahrgänge 2007 bis 2010) beim Cross-Kids-Trail schon einen vollen Kilometer bestreiten müssen.

Nachmeldungen vor Ort möglich

Die Jüngeren starten ab 10.45 Uhr – also vor dem Startschuss für den Hauptlauf um 11.30 Uhr. Bereits ab 9 Uhr können die Startunterlagen abgeholt werden. Die Frist für die Online-Anmeldung lief zwar bereits ab, dennoch sind Nachmeldungen noch am Sonntag vor Ort möglich.

Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Zuschauer sorgt der Burggasthof der Strahlenburg, der geöffnet ist. Dazu aber noch ein wichtiger praktischer Hinweis: An der Strahlenburg selbst stehen keine Parkplätze zur Verfügung; bereits die zu ihr hinführende Strahlenberger Straße ist für Autos – mit Ausnahme der Anwohner – gesperrt, damit die Rettungswege freibleiben.

Parkplatz für Teilnehmer und Zuschauer ist der Festplatz unten im Ort. Von dort sind es 700 Meter zur Burg, natürlich auch dies bergauf, so dass Organisationschef Christian Herbert feixt: „Perfekt zum Aufwärmen, vor dem Lauf.“

Info: Weitere Infos im Web unter www.strahlenburgtrail.de