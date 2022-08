Mannheimer Morgen Plus-Artikel Freizeit So lief die Eröffnung der Pumptrack-Anlage in Schriesheim

250.000 Euro hat sie gekostet, jetzt ist die neue Pumptrack-Anlage auf dem Pushgelände in Schriesheim in Betrieb. Am Freitag wurde sie zur Eröffnung gleich mal eingehend getestet.