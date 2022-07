Schriesheim zählt Verkehr

Schriesheim. Die Stadtverwaltung Schriesheim weist darauf hin, dass noch bis zum 7. Juli eine Verkehrserhebung in der Stadt durchgeführt wird. Im Auftrag der Stadt führt das Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koehler & Leutwein eine automatisierte Verkehrserhebung mit Seitenradarmessgeräten an folgenden Querschnitten in Schriesheim durch: Landstraße im Bereich Ruhweg, Ladenburger Straße im Bereich Dresdner Straße, Landstraße im Bereich Schlittweg, Heidelberger Straße im Bereich Kehlweg, Talstraße westlich Einmündung Branichstraße. Bei den Verkehrserhebungen handelt es sich um weitere Schritte um verlässliche Zahlen zur Erstellung eines Rad- und Verkehrskonzepts zu erhalten. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1