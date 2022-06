Diebe brechen mit Gullydeckel in Mannheimer Tankstelle ein und stehlen Zigaretten

Mannheim. Unbekannte sind in der Nacht vom Montag auf Dienstag mittels Gullydeckel in eine Tankstelle in der Wallstadter Straße eingebrochen und haben mehrere Schachteln Zigaretten entwendet. Nach Angaben der Polizei nutzten die Täter den Gullydeckel, um gegen 3.30 Uhr die Glasschiebetüre des Gebäudes einzuschlagen. Nachdem das Überwachungssystem Alarm schlug, ergriffen die Einbrecher mit wenigen Schachteln Zigaretten die Flucht. Der entstanden Sach- und Diebstahlsschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/718490 bei der Polizei zu melden.

Mehr zum Thema Blaulicht 17 Gullydeckel in Nußloch ausgehoben - Zeugen und Geschädigte gesucht Mehr erfahren Verfassungsbeschwerde Wegen Extra-Steuer: E-Zigarettenbranche zieht vor Gericht Mehr erfahren Prävention Passivrauchen im Auto gefährdet Kinder Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1