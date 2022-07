Einbruch in Kleintierzuchtverein in Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Gaststätte eines Kleintierzüchtervereins in Mannheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde eine Türe der Gaststätte in der Römerstraße aufgehebelt und die Räumlichkeit anschließend durchsucht. Die Kriminellen erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld sowie diverse Einrichtungsgegenstände. Insgesamt beläuft sich der Wert des Diebesgutes auf rund 1000 Euro.

Auch ein Zigarettenautomaten wurde aufgebrochen und die darin befindlichen Zigaretten entwendet. Wie hoch der an dem Automaten entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht geklärt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/718490 bei der Polizei zu melden.

