Freier Eintritt in neues Mannheimer Museum der Reiss-Engelhorn-Museen

Mannheim. Seit Mitte Januar hat Mannheim ein komplett neues Museum: das Peter & Traudl Engelhorn-Haus. Es entstand, komplett aus Spendenmitteln finanziert, in dreijähriger Bauzeit im Innenhof des Wohnhauses C 4,12. Jetzt kann es jeder besichtigen: Am Sonntag, 2. April, gibt es in dem von Motorplan Architekten geplanten, von Traudl Engelhorn mit zehn Millionen Euro finanzierten Gebäude, das zu den Stiftungsmuseen der Reiss-Engelhorn-Museen gehört, einen Tag der offenen Tür. Der Eintritt ist an diesem Tag zwischen 11 und 18 Uhr frei.

Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss warten attraktive Ausstellungsräume auf die Gäste. Dort sind derzeit gleich zwei Sonderausstellungen zu sehen. Die bis Ende Mai dauernde Schau „Herzklopfen“ beweist, wie facettenreich zeitgenössische Glaskunst ist. Sie vereint Höhepunkte aus der einzigartigen Sammlung von Peter und Traudl Engelhorn. Zu bewundern sind Arbeiten namhafter internationaler Künstlerinnen und Künstler – von Marc Chagall bis Toots Zynsky.

Außerdem können die Besucher die eindrucksvollen Bilder des Fotografen Horst H. Baumann entdecken. Unter dem Titel „Apropos Visonär“ präsentiert die renommierte Galerie ZEPHYR – Raum für Fotografie noch bis zum 25. Juni die erste umfassende Retrospektive zu Baumanns Werk.