Zwei Land Rover in Edingen-Neckarhausen und Mannheim gestohlen

Mannheim/Edingen-Neckarhausen. Am Wochenende wurden jeweils in Mannheim und Edingen-Neckarhausen zwei Fahrzeuge der Marke Land Rover entwendet. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Fahrzeug in Edingen-Neckarhausen von unbekannten Tätern von seinem Stellplatz vor der Wohnadresse des Diebstahlopfers in der Neckarhauser Straße gestohlen.

"Keyless-Go"-System umgangen

Da alle Fahrzeugschlüssel vorhanden sind, vermutet die Polizei eine Umgehung des „Keyless-Go“-Systems. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 110 000 Euro. Der in Mannheim gestohlene Wagen befand sich vor dem Diebstahl in der Oberrotweiler Straße im Stadtteil Seckenheim. Wie sich hier der Diebstahl abgespielt hat, ist noch unklar. Der Diebstahlschaden beträgt in diesem Fall 40 000 Euro.

Da die Diebstähle zwischen 17 Uhr am Samstag und 13 Uhr am Sonntag stattfanden, prüft die Polizei einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu melden.