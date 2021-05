Zutiefst menschlicher Marketing-Mann

Er hatte sich gerade erst eingelebt im ThomasCarree Neuostheim, in das er vor wenigen Wochen gezogen war. Am Telefon bewies er Freunden, dass er trotz aller Probleme mit Augen und Ohren sowie dem Verlust der Mobilität seinen verschmitzten wie intelligenten Humor behalten hat. Doch nach einem Sturz ist Hans Raffée, der sicher renommierteste Mannheimer Betriebswirtschafts-Professor, nun im Alter von 91 Jahren überraschend gestorben. Die Universität und die Mannheimer Gesellschaft verlieren damit eine außergewöhnliche Persönlichkeit – menschlich wie fachlich.

Bleibt so in Erinnerung: Hans Raffée 2010 an der Universität. © Markus Proßwitz

Letztmals öffentlich aufgetreten ist er im Juli 2020. Nachträglich zum 90. Geburtstag machte ihm Absolventum, das von ihm initiierte, gegründete, lange geführte und groß gemachte Absolventennetzwerk, ein ungewöhnliches wie nachhaltiges Geschenk. Es pflanzte in seinem Namen eine Platane in der Augusta-Anlage, Höhe Hausnummer 51.

Bei Neckermann gearbeitet

In den Monaten danach ließ sich Raffée oft von seinem Freund im Rollstuhl dorthin fahren. Er umarmte dann den Stamm und freute sich – denn die andere liebgewonnene Gewohnheit, mit Freunden bei einem guten Italiener in den Quadraten zu speisen, zu sprechen, ja zu philosophieren, war ihm wegen der Restaurantschließungen aufgrund der Corona-Pandemie verwehrt.

„Marketing-Guru“ nannte Absolventum-Präsident Peter Merten Raffée bei der kleinen Feier zur Baumpflanzung voller Hochachtung. Das traf es insofern sehr gut, als Raffée in Mannheim nicht nur Marketing lehrte, als dieses Wort noch nicht so inflationär gebraucht wurde wie heute. Er prägte dieses Fach deutschlandweit, war wichtiger Wegbereiter von Forschung und Lehre. Zahlreiche seiner Studenten sind Professoren geworden oder haben in Konzernen Karriere gemacht.

Aber „Marketing-Guru“ trifft es nur zum Teil – weil Raffée immer sehr viel mehr war als Marketingexperte. 1929 in Danzig geboren, arbeitete er nach dem Krieg im Flachglasgroßhandel. Von 1951 bis 1955 studierte er Betriebswirtschaftslehre in Frankfurt, war dann dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. 1962 ging er als persönlicher Assistent zu Josef Neckermann, Inhaber des Neckermann Versand. Er hatte also praktische Ahnung von Wirtschaft.

Kämpfer gegen Scheuklappen

1969 wurde er habilitiert und folgte, während der Hochphase der Studentenbewegung, einem Ruf an die Universität Mannheim auf den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre. Allen Abwerbeversuchen, von denen es viele gab, widerstand er.

Das lag auch daran, dass ihm Mannheim zur Heimat wurde – und dass er das die Studenten spüren und wissen ließ. Er war weit über sein Fach hinaus hoch gebildet, ein Meister tiefsinnig-inspirierender Gespräche, ein Kämpfer gegen Scheuklappen und nie nachlassend in dem Bemühen, den Blick über den Tellerrand zu schärfen.

Vorlesungen bei Raffée gingen immer über sein Fach hinaus. Er motivierte, ja drängte seine Studenten zu wirklich universitärer, sprich ganzheitlicher Bildung. Dazu arrangierte er Besuche in Museen und Theatern sowie gemeinsame Aufenthalte im Kloster Maria Laach. Hier reflektierte der tief gläubige Lutheraner mit großem Hang zur Spiritualität, der sechs Jahre der Evangelischen Landessynode angehörte und doch auch zur Katholischen Kirche eine enge Beziehung hat, über das Leben jenseits der Bilanzen.

1994 emeritiert, wurde er Senatsbeauftragter des Seniorenstudiums und steckte viel Herzblut, Ideenreichtum und Energie in das Ziel, ein das ganze Leben währendes Band der Absolventen zu schaffen. 1995 erfolgte die Gründung von „Absolventum“, mehr als zehn Jahre von Raffée geführt. Es ist sein Verdienst, ja sein Lebenswerk, dass das Netzwerk mit über 7500 Mitgliedern längst der mit Abstand größte Mannheimer Verein ist. Auch als Ehrenpräsident blieb er aktiv und sorgte dafür, dass es nicht allein ein Karriere-Netzwerk für Betriebswirtschaftler war. Soziales Engagement, etwa bei den jährlichen Absolventum-Benefizkonzerten für die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“, bedeutete ihm immer sehr viel. Nicht nur dort wird der Mann mit großer, von christlichem Glauben geprägter Menschlichkeit, mit unvergleichlich liebenswürdig-väterlichen sowie seiner charmanten Art sehr fehlen.