Was heute auf dem Mannheimer Maimarkt los ist

Mannheim. Das letzte Maimarktwochenende beginnt. Noch vier Tage ist Deutschlands größte Verbrauchermesse auf dem Mühlfeld geöffnet. Bis Freitagabend haben 157 000 Besucher die Tore passiert, am Freitag allein

19 000 nach 17 000 im Vorjahr. Nun wird ein besucherstarkes Wochenende erwartet.

Im Reitstadion hat das große Reit- und Springturnier begonnen. Dort ist die erste Prüfung am Samstag sogar bereits um 8 Uhr. Um 9 Uhr öffnet dann der Maimarkt. Beim Schulterschluss, der gemeinsamen Präsentation der Feuerwehren und der Rettungsdienste der Region, sind den ganzen Tag Rettungshunde zu erleben.

Zudem ist dort der "Tag der Kinder" - sprich Kindergruppen von Feuerwehren und Hilfsorganisationen machen Vorführungen. Bei der Polizei am Stand zeigen Beamte aus dem Führungs- und Lagezentrum, was passiert, wenn man einen Notruf absetzt. In der Halle der Metropolregion präsentieren sich die Museen zwischen Kraichgau und kleinem Odenwald.

In der Kulturecke stellt um 11 Uhr Dietrich Conrad seine ersten beiden Bücher "Heim & Cie" und "Mannopolis" vor, in denen er zeigt, dass es außer Benz einst sehr viele Mannheimer Automarken und Autohersteller gegeben hat - und was aus ihnen geworden ist.

Ausbildung im Handewerk

Die Halle des Handwerks steht ganz im Zeichen der Ausbildung. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald lädt zu einem Aktionstag ein, der Eltern mit ihren Kindern auf der Suche nach dem geeigneten Ausbildungsberuf begleitet. Von 10 bis 14 Uhr beantworten die Experten der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung alle Fragen rund um die Ausbildungsberufe und -möglichkeiten im Handwerk. An den Ständen der Innungen kann nicht nur geschaut, sondern auch vieles ausprobiert werden.

„Es ist uns ein Anliegen, Handwerk zu veranschaulichen und jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auszuprobieren, ihre Talente zu entdecken und damit ihr Interesse für den einen oder anderen Beruf zu wecken“, sagt Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. An einigen Ständen wird auch mithilfe von VR-Technologie ein geradezu lebensechter Eindruck von der Arbeit im entsprechenden Handwerk vermittelt. Um 13 Uhr startet ein Eltern-Kind-Parcours: Handwerk zum Anfassen.