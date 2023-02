Ein bisschen nervös ist er schon, gibt Henner Kallmeyer zu. Als sich der neue Mannheimer Stadtschreiber im Dalbergsaal in der Kinder- und Jugendbibliothek in N 3 umschaut, hält er seine Tasse mit beiden Händen fest umschlossen - und kann es selbst nicht so richtig glauben, dass er der neue Feuergriffel ist: „Das ist meine erste Pressekonferenz, und so richtig offiziell“, lacht er.

Der

...