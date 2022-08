Wann die GBG Mannheim Wohnungen saniert - und wann sie neu baut

„MM“-Leser Ulrich Schaefer ist hartnäckig. Immer wieder, wenn es in Artikeln um die Themen Wohnungsknappheit, Unterbringung von Geflüchteten oder Klimaschutz geht, wendet er sich an die Redaktion und verweist auf den Adolf-Damaschke-Ring und das Spinelli-Gelände in Feudenheim. Schaefers Forderung: Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG soll dort keine Gebäude abreißen und neu bauen,

...