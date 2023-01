Viel vor im Jubiläumsjahr

Die Harmonie-Gesellschaft ist einer der ältesten Vereine in Mannheim und die älteste kulturelle Gesellschaft der Kurpfalz. Sie wurde im Jahre 1803 von elitären, kulturinteressierten Bürgern gegründet, damals als reine Lese-Gesellschaft. Dieses Jahr feiert der Verein, der seit seinem Bestehen parteipolitisch und konfessionell neutral ist, sein 220. Jubiläum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aktuell 270 Mitglieder

Der Kalender der Harmonie-Gesellschaft ist jährlich gefüllt mit Vorträgen, Konzerten, Museumsbesuchen, Kulturreisen, Wanderungen und Feiern. Außerdem unterstützt der Verein junge Künstler, indem er ihnen eine Auftrittsmöglichkeit bietet. Durch die Anbindung an den Kulturbetrieb hatte er es in der Corona-Zeit schwer. „Wir bekommen unsere neuen Mitglieder über die Veranstaltungen. Während der Pandemie mussten wir 50 Veranstaltungen absagen“, so Dieter Merckle, Vorsitzender, der 1956 Mitglied der Harmonie-Gesellschaft wurde.

Zurzeit hat der Verein 270 Mitglieder, zehn Prozent sind während Corona weggebrochen. 2022 lief es bereits etwas besser, nur der Neujahrsempfang und einige Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein Jazz-Konzert, mussten abgesagt werden, ansonsten ging alles langsam wieder zur Normalität über.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Odenwaldklub Lampertheim Fleißige Wanderer Mehr erfahren Infovortrag Experten der Polizei in Speyer: Damit Senioren sicher im Netz sind Mehr erfahren

Merckle selbst war jung, als er zum Verein kam, heute hat sich das Alter der Zielgruppe nach hinten verschoben. „Früher gaben die Eltern die Mitgliedschaft an ihre Kinder weiter, heute ist das nicht mehr so. Unsere Zielgruppe sind Leute über 50, da man sich in diesem Alter fragt, ob das alles gewesen sein kann. Man schaut sich um, was einen interessiert.“ Und hier kommt die Harmonie-Gesellschaft mit ihrem umfangreichen Programm ins Spiel, für 2023 sind rund 30 Aktivitäten geplant.

Auf dem traditionellen Neujahrsempfang blickte Merckle noch einmal auf die vergangene, schwierige Zeit zurück und gab einen Ausblick auf das begonnene Jahr, von dem man hofft, dass es wenige Hürden und steigende Mitgliederzahlen bringt.

Auf allen Veranstaltungen der Harmonie-Gesellschaft sind Gäste willkommen, um den Verein näher kennenzulernen. Sechs Vorträge mit spannenden Themen sind geplant, zum Beispiel über Barak Obama, den 50. Todestag von Pablo Picasso oder die IT-Welt der Influencer. Die Vorträge finden im Hotel Maritim Mannheim statt.

Auch Bewegung soll nicht zu kurz kommen. Fünf Wanderungen gibt es, manche führen durch die Natur, wie ins Elmsteiner Tal, oder durch historische Altstädte wie Speyer. Industrie-Romantik gibt es bei der „Aniliner Herzblut-Wanderung“ rund um die BASF. Die vier Kulturreisen führen zu Traumlandschaften wie der Amalfiküste am Golf von Neapel, ins Périgord und in die Dordogne oder nach Colmar ins Elsass. Auch zu den Künstlerdörfern Worpswede und Fischerhude, anschließend in die Hansestadt Bremen und Osnabrück, die Stadt des Westfälischen Friedens, führt eine Reise.

Auch Spießbratenessen dabei

Musikfreunde dürfen sich über sechs Veranstaltungen freuen. Mit dabei ist zum Beispiel eine Jazz-Matinée in Schriesheim, im malerischen Freinsheim gibt es ein Hof-Konzert mit der Musik von Mozart und Schubert, und besonders festlich wird sicher das Meisterkonzert der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz im Rosengarten.

Auch drei Führungen durch Ausstellungen sind geplant, darunter „Die Habsburger im Mittelalter“ im historischen Museum der Pfalz in Speyer. Der Geselligkeit dienen drei weitere Veranstaltungen, darunter das Spießbratenessen auf einem Weingut in Neustadt. Auch zwei Abende zum Schmunzeln sind mit dabei: die Kabarettisten „Spitzklicker“ im Schatzkistl und ein Vortrag über kabarettistische Heimatkunde für „Eingeborene und Roigeplaggde“.

Info: Programm mit näheren Infos unter www.harmonie-1803.de