Verkehrsversuch in den Mannheimer Quadraten wird verlängert

An den Sperrungen an einigen Stellen in den Mannheimer Quadraten für Autos wird sich so schnell nichts ändern. Die Stadtverwaltung teilt nun in einer Informationsvorlage an den Gemeinderat mit, für die Evaluierung der einzelnen Maßnahmen werde drei Monate mehr Zeit gebraucht als ursprünglich geplant. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Was verzögert sich beim ...