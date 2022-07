Überfall auf Tankstelle in Mannheim - Haftbefehl gegen 34-Jährigen

Mannheim. Weil er Ende Juni eine Tankstelle in Mannheim überfallen haben soll, sitzt ein 34-Jähriger seit Dienstag in Untersuchungshaft. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, steht der Mann unter dringendem Verdacht, maskiert und mit einem Messer bewaffnet am 23. Juni gegen 2.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Seckenheimer Straße betreten und Bargeld gefordert zu haben. Der bedrohte Angestellte gab einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag heraus, mit dem der Tatverdächtige geflüchtet sein soll. Sowohl das Videomaterial einer Überwachungskamera als auch Hinweise führten zu dem 34-Jährigen, der schließlich festgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an. Geklärt werden soll, ob der Mann auch eine Tankstelle am 24. Juni in der Möhlstraße überfallen hat.

