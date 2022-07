Unbekannter wirft Stein auf fahrendes Auto in Mannheim – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Unbekannter hat in Mannheim ein vorbeifahrendes Auto mit einem Stein beworfen. Die Fahrerin war am Donnerstagmorgen in der Untermühlstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als der faustgroße Stein ihr Fahrzeug traf und die rechte hintere Scheibe beschädigte, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde sie dabei nicht.

Vor einem Monat kam es im Bereich der Untermühlaustraße bereits zu mehreren ähnlichen Vorfällen, bei welchen ein bislang noch unbekannter Täter vorbeifahrende Autos mit Hantelscheiben sowie einem Hammer beworfen hatte.

Ob es sich bei dem aktuellen Fall um denselben Täter handelt, wird derzeit vom Kriminalkommissariat Mannheim untersucht. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 melden.

