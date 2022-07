Unbekannter bestiehlt schwerbehinderten Radfahrer in Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Unbekannter hat am Montagabend einem schwerbehinderten Radfahrer die Tasche, die am Radlenker befestigt war, in Mannheim-Waldhof gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 20.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Alten Frankfurter Straße. Nachdem der Unbekannte die Tasche entwendet hat, flüchtete er. Wertgegenstände befanden sich nicht in der Tasche. Jedoch hatte der 35-Jährige den Wohnungsschlüssel darin

aufbewahrt, weshalb er im Anschluss an die Tat nicht mehr in seine Wohnung gelangte. Aufgrund der Erkrankung des Mannes sowie der damit verbundenen lebenswichtigen Medikation musste die Berufsfeuerwehr Mannheim die Wohnungstür öffnen.

Hinweise auf den Täter liegen keine vor. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen sucht nun Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 0621/77769-0 zu melden.



