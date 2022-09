Mannheimer Morgen Plus-Artikel Blaulicht Unbekannter überfallt Kiosk in Mannheimer Neckarstadt - Zeugen gesucht

Mit einem Messer bewaffnet hat ein bislang unbekannter Täter am Samstagmittag ein Kiosk in der Neckarstadt-West in Mannheim überfallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen