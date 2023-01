Unbekannte brechen in Schule in Mannheim ein

Mannheim.

Ein oder mehrere Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Gymnasium in der Oststadt in Mannheim eingebrochen. Die Täter sind über ein aufgehebeltes Fenster in das Schulgebäude am Josef-Braun-Ufer eingestiegen, wie die Polizei mitteilt.

Im Innern der Schule wurden mehrere Türen aufgebrochen und Zimmer durchsucht. Die Einbrecher öffneten gewaltsam einige Geldkassetten und flüchteten anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminaltechnik hat die Spurensicherung vor Ort übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum von Freitag, 21.30 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0621/ 1743310 zu melden.