Umweltschutzbewegung protestiert vor Amtsgericht Mannheim

Mannheim. Vier Mannheimer und Heidelberger "Extinction-Rebellion"-Aktivist:innen (XR) haben spontan die Bismarckstraße vor dem Amtsgericht in Mannheim blockiert, nachdem die Öffentlichkeit größtenteils vom Gerichtsverfahren ausgeschlossen wurde. Im Prozess sollte sich der 29-jährige Doktorant der Chemie, Sven R. , für eine Aktion am Paradeplatz für eine autofreie Innenstadt rechtfertigen. Die Aktivisten und Aktivistinnen kritisierten, dass der Saal, in dem der Prozess stattfinden sollte, nur zwei Zuschauerplätze hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Protest Umweltschutzbewegung "Extinction Rebellion" protestiert vor Amtsgericht Mannheim 8 Bilder Mehr erfahren

Auch nach den Interventionen des Verteidigers von Riegsinger, Rechtsanwalt Roland Kugler und der Polizei blieb der zuständige Richter bei seiner Meinung, dass durch eine Journalistin und einen weiteren Zuschauer, die für den Prozesssaal zugelassen wurden, genügend Öffentlichkeit gegeben sei. Das sahen die rund 15 Aktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion, die solidarisch gekommen waren, anders - und blockierten als Reaktion darauf spontan die Straße vorm Amtsgericht. Raúl Semmler (38) sagte laut einer Mitteilung: „Es kann doch nicht angehen, das die Justiz so quasi hinter verschlossenen Türen Menschen verurteilen will, und öffentliche Prozesse gar nicht wirklich für die Öffentlichkeit zugänglich sind“.

Die vier Aktivistinnen und Aktivisten, von denen am Ende nur noch drei auf der Straße saßen, lösten die Blockade nach der dritten Polizeiansage nach rund 40 Minuten selbstständig auf. Der Prozess ging bis 15.10 Uhr und wurde wegen eines durch Krankheit verhinderten Zeugen auf den 21. Oktober vertagt.