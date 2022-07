Überfall auf Wettbüro in Mannheim - Angestellte mit Pistole bedroht

Mannheim. Bereits am frühen Freitagnachmittag, des 8. Juli, ist ein Wettbüro in der Schienenstraße überfallen worden. Nach Polizeiangaben hatte ein bislang unbekannter Täter gegen 12.30 Uhr das Wettbüro betreten, eine Angestellte mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe des Bargeldes gefordert. Mit wenigen hundert Euro, die der Täter in eine dm-Markt-Plastiktüte stopfte, flüchtete er in Richtung Jakob-Faulhaber-Straße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 175 Zentimeter groß und schlanke Statur. Er trug einen grünen Kapuzenpullover mit der Aufschrift Volunteer, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Darüber hinaus trug er eine Sonnenbrille und einen blauen, medizinischen Mund-Nasenschutz.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer 0621/1744444 zu melden.

