Jugendlicher Dieb greift Kinobesitzer in Worms an – Zeugen gesucht

Worms. Zwei Jugendliche haben am Dienstagabend in einem Kino in Worms eine Tüte Brezeln gestohlen – als einer aufgehalten wurde, attackierte er den Kinobesitzer. Wie die Polizei mitteilt, verließen die beiden Jugendlichen gegen 18.20 Uhr eine Vorstellung des Wormser Kinos in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Als sie sich alleine im Foyer befanden, stahlen sie eine Tüte Brezeln und flüchteten sodann zu Fuß zur Straße. Ein Kinomitarbeiter stellte dort einen der Täter und brachte ihn zurück ins Kino. Dort schlug der Dieb dann den Inhaber des Kinos mehrfach und verletzte ihn so schwer, dass er im Krankenhaus versorgt werden musste. Die Polizei fahndet derzeit nach den Tätern und beschreibt sie wie folgt:

Bei dem Haupttäter handelte es sich um einen 14 bis 15 Jahre alten, etwa 1,75 Meter großen Jungen mit normaler Statur und dunkler Hautfarbe. Er war mit blauen, langen Jeanshosen und einem auffälligen rot-blau-grün-kariertem Hemd bekleidet.

Sein Begleiter war ein stämmiger, etwa 14-jähriger Junge mit etwa 1,90 Meter Körpergröße und krausen, kurzen, dunklen Haaren. Er trug kurzen Hosen und ein weißes T-Shirt mit schwarzen Längsstreifen, sowie eine Brille.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Worms unter der Telefonnummer 06241 8520 zu melden.