„Turbinenwerk Mannheim“ soll Gewerbegebiet mit Aufenthaltsqualität werden

Mannheim. Nun ist es amtlich: Das Gewerbequartier „Turbinenwerk Mannheim“ in Käfertal erhält ein neues Gesicht. Mit Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Mannheim ist der Bebauungsplan für das Gelände in Kraft getreten, so dass nach der Planungsphase nun die operative Ausführung beginnen kann.

Der Bebauungsplan für das Turbinenwerk umfasst rund 14 Hektar Fläche und wurde vom Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung erarbeitet. Das Büro AS+P unterstützte dabei im Auftrag vom Projektentwickler, der Aurelis Real Estate. Gemeinsam mit der Stadt Mannheim plant Aurelis, aus dem ehemals geschlossenen Industrieareal ein modernes Gewerbequartier zu entwickeln. Ende Mai war zwischen der Stadt Mannheim und Aurelis ein Vertrag abgeschlossen worden.

Das Bebauungsplanverfahren wurde im März 2018 eingeleitet, Aurelis hatte das Gelände im Frühjahr 2019 erworben. Der Bebauungsplan sieht vor, dass einige der bestehenden Werkshallen revitalisiert und um neue Bürogebäude ergänzt werden. Vor dem Gebäude wird ein neuer öffentlicher Platz einen barrierefreien Zugang ins Quartier für Fußgänger und Radfahrer schaffen. Ein neues Straßen- und Wegenetz wird das bisher geschlossene Areal für die Öffentlichkeit zugänglich und durchquerbar machen. Entlang der beiden Hauptachsen werden zwei große öffentliche Grünflächen entstehen. Die Gestaltung und Begrünung dieser beiden Achsen war die Aufgabe eines freiraumplanerischen Wettbewerbs, den die Stadt Mannheim und Aurelis im vergangenen Jahr ausgelobt haben. Als Sieger gingen POLA Landschaftsarchitekten aus Berlin hervor.

„Wir wollen mit dem Turbinenwerk ein Gewerbeareal mit Aufenthaltsqualität schaffen – in den Innen- wie den Außenbereichen. Unser Ziel ist es, dass sich die Unternehmen, die sich auf dem Areal ansiedeln, langfristig wohlfühlen“, erläutert Tobias Neldner, der bei Aurelis für das Turbinenwerk verantwortlich ist. red