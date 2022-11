Technoseum Mannheim verschenkt Exponate an ukrainisches Science Center

Das Mannheimer Technoseum hat der Ukrainischen Junior-Akademie der Wissenschaften acht Mitmachstationen für ein neues Science Center geschenkt - vom Spiegelkabinett über ein Kaleidoskop bis hin zu 3D-Bildern mit optischen Illusionen. Die Experimente, die 2021 im Rahmen der interaktiven Ausstellung „Kopfsalat. Optische Phänomene“ zu sehen waren, haben eine neue Bleibe im ukrainischen Czernowitz gefunden und dienen nun dazu, junge Menschen in der Mannheimer Partnerstadt für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern. Wie das Museum mitteilt, wurden die Transportkisten Anfang November per Lastwagen abgeholt, aktuell werden die Stationen in der Westukraine ausgepackt und aufgebaut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ablenkung vom Kriegsalltag

„Wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine gibt es in dem Land zahlreiche Binnenflüchtlinge, darunter auch viele Kinder und Jugendliche. Die Ukrainische Junior-Akademie der Wissenschaften bemüht sich, für diese Gruppe Bildungsangebote zu entwickeln, aber auch Möglichkeiten zur Unterhaltung und zur Ablenkung vom Kriegsalltag“ erklärt Jens Bortloff, Vize-Direktor des Technoseums. „Wir freuen uns sehr, dass wir den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen mit unserer Sachspende hier schnell und unkompliziert weiterhelfen können“, so Bortloff weiter.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Demonstration OB Kurz: "Wir wollen ein Zeichen setzen gegen diesen schrecklichen Krieg" Mehr erfahren Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Mehr erfahren Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Mehr erfahren

Neben dem Technoseum beteiligen sich Science Center und Wissenschaftsmuseen aus ganz Europa an der Aktion; die Experimente aus Mannheim gehörten zu den ersten, die sich auf den Weg in die Ukraine machten. Die vom ukrainischen Bildungsministerium getragene Akademie plant, diese zuerst in Czernowitz zu zeigen und anschließend in verschiedenen Science Centern der Westukraine als Wanderausstellung zu präsentieren.