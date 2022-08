Taxifahrer bedroht und bestohlen in Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Vier bislang unbekannte Männer haben am Sonntagmorgen einen 63-jährigen Taxifahrer in Mannheim bedroht. Wie die Polizei mitteilte, ließen sich die Männer gegen 1.30 Uhr von Mannheim-Friedrichsfeld bis in den Bereich des Straßburger Rings befördern. Dort angekommen wurde der 63-Jährige von einem der Unbekannten unvermittelt mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe seines Bargelds aufgefordert. Da es sich hierbei offensichtlich um eine Plastikpistole handelte, ging der Fahrer nicht auf die Forderung ein, sondern setzte sich zur Wehr. Im weiteren Verlauf wurde er von den anderen unbekannten Fahrgästen geschlagen, bevor die Unbekannten zu Fuß von der Örtlichkeit flüchteten. Zuvor entnahmen die Unbekannten noch ein Mobiltelefon aus dem Taxi, dass im Rahmen der weiteren Maßnahmen wieder aufgefunden werden konnte. Durch den Angriff wurde der 63-Jährige leicht verletzt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen führten nicht mehr zur Feststellung der unbekannten Täter.

Zeugen des Vorfalles, die Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Rufnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzten.

