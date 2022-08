29-Jähriger in Mannheimer Innenstadt niedergeschlagen und beraubt

Mannheim. Bislang Unbekannte haben in der Mannheimer Innenstadt einen 29-Jährigen niedergeschlagen und beraubt. Wie die Polizei mitteilt, konnten die wohl insgesamt drei Täter am Samstagmorgen um kurz nach 9 Uhr im Bereich U 5 dem 29-Jährigen dessen Umhängetasche entreißen. Darin befanden sich neben Identitätsdokumenten auch das Smartphone des 29-Jährigen sowie ein vierstelliger Geldbetrag.

Die Täter flüchteten samt Beute in unbekannte Richtung. Der 29-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste zur weiteren Untersuchung in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht werden. Er konnte keine exakte Beschreibung der Täter abgeben, beschrieb das Erscheinungsbild der Verdächtigen jedoch laut Polizei als westasiatisch. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sich zur Tatzeit im besagten Bereich aufhielten und Beobachtungen machen konnten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu melden.

