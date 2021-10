Bauarbeiten an der Kurpfalzbrücke in Mannheim stehen bevor - Verkehr stark beeinträchtigt

Einspurige Verkehrsführung tagsüber: Die jeweils linken Fahrspuren sind vom Montag, 11. Oktober, bis Mittwoch, 24. November für den Individualverkehr gesperrt. Zudem ist das Linksabbiegen von der Dammstraße in die Brückenstraße sowie Geradeausfahren in die Neckarpromenade vom 11. Oktober bis zum 12. November nicht möglich. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

Nächtliche Vollsperrung für den Kfz-Verkehr: Ab Montag, 11. Oktober, bis Donnerstag, 14. Oktober, nächtliche Vollsperrung beider Fahrspuren jeweils von 21 Uhr bis 5.30 Uhr. Für den Fuß- und Radverkehr bleibt immer auf einer Seite der Brücke eine Zuwegung erhalten. Die Hinweis- und Umleitungsbeschilderung ist zu beachten.

Wochenendsperrung Fahrtrichtung Neckarstadt: Ab Freitag, 15. Oktober, 21 Uhr, bis Montag, 18. Oktober, 5:30 Uhr, wird die Fahrtrichtung Neckarstadt – stadtauswärts fahrend – für den Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Jungbuschbrücke und die Friedrich-Ebert-Brücke geleitet. Der Fuß- und Radverkehr wird über den Geh - und Radweg in Fahrtrichtung Innenstadt geführt.

Wochenendsperrung Fahrtrichtung Innenstadt: Von Donnerstag, 21. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 25. Oktober, 5:30 Uhr, wird die Überfahrt von der Brückenstraße in Richtung Innenstadt für den Individualverkehr vollgesperrt. Zudem ist in dieser Zeit das Linksabbiegen von der Käfertaler Straße/Schafweide in die Brückenstraße nicht möglich. Der Verkehr in Richtung Innenstadt wird um den Alten Meßplatz bzw. über die Jungbuschbrücke und die Friedrich-Ebert-Brücke geleitet. Der Fuß - und Radverkehr wird über den Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Neckarstadt geführt.

Nächtliche Vollsperrung für den Kfz-Verkehr: Ab Montag, 25. Oktober, bis Mittwoch, 24. November, nächtliche Vollsperrung beider Fahrspuren jeweils von 21 Uhr bis 5:30 Uhr. Der Verkehr wird über die Jungbuschbrücke und die Friedrich-Ebert-Brücke geleitet. Für den Fuß- und Radverkehr bleibt immer auf einer Seite der Brücke eine Zuwegung erhalten. Die Hinweis- und Umleitungsbeschilderung ist zu beachten.

Zufahrt Tiefgarage Neckarpromenade: Während der nächtlichen Vollsperrungen der Kurpfalzbrücke sowie der Wochenendsperrung vom 15. Oktober, ab 21 Uhr, bis 18. Oktober, um 5:30 Uhr, ist die Tiefgarage der Neckarpromenade nur über die Schafweide erreichbar.