Kultkneipe - dieses Attribut trägt das „Vienna“ in den Mannheimer Quadraten bei seinen Fans. Kaum einer der Gäste, die zum Speisen oder Feiern einkehren, weiß jedoch, dass es auch ein Haus mit großer Geschichte ist: Die Hirsch-Figur an der Fassade über dem Eingang ist keineswegs Anklang an das sprechende Geweih in der „Jägermeister“-Werbung. Sie zeugt vielmehr vom einstigen Namen dieser

...