Senior aus Mannheim erkennt Schockanruf-Betrüger

Mannheim. Gerade noch rechtzeitig erkannte ein 84-jähriger Neckarauer am Mittwoch einen Betrugsversuch. Eine Anruferin teilte ihm mit, dass eine Angehörige einen Unfall verursacht habe und eine Kaution von 60 000 Euro zu hinterlegen sei. Nachdem man sich auf 40 000 Euro geeinigt hatte, sollte er diese einem Boten namens „Schneider“ in der Straße „Sonnige Au“ übergeben. Stattdessen brachte der 84-Jährige jedoch eine Kamera zu dem Treffen gegen 13.45 Uhr mit, um den Betrüger zu fotografieren. Dies gelang nicht, da der Täter flüchtete. Er soll 1,60 bis 1,65 Meter groß sein, trug Jeans, eine beige Basecap und eine dunkle Umhängetasche. Er hatte einen schwarzen Vollbart und trug Maske. Hinweise an 0621/83397-0.

