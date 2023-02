Schwer verletzte Hündin in Mannheim - Besitzerin und Tatverdächtiger gefunden

Mannheim.

Die Malinois-Hündin war schwer verletzt vor dem Tierheim Mannheim gefunden worden © Tierheim Mannheim

Durch zahlreiche Hinweise konnte die Besitzerin der Hündin ausfindig gemacht werden, die am vergangenen Montag schwerverletzt auf der Friesenheimer Insel gefunden wurde. Wie die Polizei mitteilte, erhärtet sich nun im Rahmen weiterer Ermittlungen der Polizeihundestaffel der Verdacht gegen einen 27-Jährigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Mittlerweile hat sich die Hündin wieder erholt und befindet sich derzeit auf einer Pflegestelle. In den nächsten Wochen sollen noch weitere Untersuchungen und Überprüfungen folgen. Die Hündin könnte nun vielleicht von der Polizei ausgebildet werden.

Schwer verletzt

Am vergangenen Montagmorgen wurde die Hündin schwerverletzt auf der Friesenheimer Insel in Mannheim gefunden. Diese war hierbei in der Max-Plank-Straße an den Zaun des Tierheims angebunden.

500 Euro Belohnung von Peta

Die Tierschutzorganisation Peta hatte nach den Ereignissen außerdem eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt gehabt. Das Geld sollte die Person bekommen, die Hinweise zu der Person geben kann, welche den Hund verletzt ausgesetzt hatte.