Schlägerei mit Glasflasche in Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Zwei Jugendliche und zwei Erwachsene haben sich am Sonntagmorgen in der Mannheimer Innenstadt geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, ging die Streiterei gegen 4 Uhr morgens an der Straßenbahnhaltestelle Rosengarten los. Zuerst kam es zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten, bis die zwei Erwachsenen in Richtung der S-Quadrate flüchteten. Die zwei Jugendlichen verfolgten sie und holten sie schließlich ein.

In den Quadraten ging die Schlägerei weiter, einer der Erwachsenen wurde dabei mit einer Glasflasche verletzt. Die Jugendlichen klauten den Erwachsenen zudem eine Armbanduhr und ein Armband.

Die Polizei konnte die zwei Jugendlichen festnehmen und hat sich in die Obhut des Jugendamtes überstellt. Das Kriminalkommissariat ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 4444 bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.