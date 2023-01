Männer belästigen Frauen in Mannheimer Quadraten

Mannheim. Zwei Fälle von Exhibitionismus haben sich am Samstagvormittag in der Mannheimer Innenstadt ereignet. Wie die Polizei mitteilt, soll sich zunächst gegen 9.55 Uhr ein Mann in den S-Quadraten gegenüber einer Passantin in unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Zudem belästigte er die Passantin mehrfach verbal, weshalb sie die Örtlichkeit verließ und die Polizei alarmierte.

Der unbekannte Mann sprach sie, dieses Mal in Begleitung einer weiteren unbekannten männlichen Person, erneut an. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und eilte der Passantin zur Hilfe, weshalb sich die zwei Männer in Richtung Q-Quadrate entfernten. Der Täter wird beschrieben als männlich, etwa 1,50 bis 1,70 Meter groß, sehr schlank, etwa 25 bis 35 Jahre alt. Er trug kurze schwarze Haare, einen Kinnbart, eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe mit roten Applikationen.

Der Begleiter soll männlich, von normaler Statur und jünger als der Täter gewesen sein. Er trug dunkle kurze Haare und eine olivgrüne Jacke mit Stickerei auf dem Rücken.

Gegen 11 Uhr soll dann ein Mann in den L-Quadraten eine Passantin in ähnlicher Weise belästigt haben. Der Täter soll männlich gewesen sein, etwa 1,70 Meter groß und von zierlicher Statur. Der Unbekannte trug demnach eine Tätowierung auf der linken Gesichtshälfte bis zum Hals, eine hellgraue Jogginghose, helle Sneakers, einen olivgrünen Parka mit hellem Fellkragen, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Wollmütze und eine leicht rundliche Brille.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 zu melden.