Geraubte Kunstwerke Reiss-Engelhorn-Museen wollen Benin-Bronzen zurückgeben

In Berlin wurde gerade beschlossen, dass fünf große Museen zu Kolonialzeiten in Afrika geraubte Kunstwerke zurückgeben. Mannheim will diesem Beispiel folgen und bereitet ebenfalls eine Rückgabe vor.