51-Jähriger am Mannheimer Paradeplatz bestohlen

Mannheim. Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen den Geldbeutel eines 51-Jährigen am Mannheimer Paradeplatz gestohlen. Nach Angaben der Polizei zogen sie gegen 2.45 Uhr den Geldbeutel aus dem Rucksack des Mannes und erbeuteten 200 Euro Bargeld. Die Beamtinnen und Beamten konnten im Rahmen der Fahndung wenig später zwei verdächtige Personen am Mannheimer Hauptbahnhof ausmachen. Als sich die Einsatzkräfte den Männern genähert hatten, entdeckten sie auf dem Boden die entwendete Krankenkassenkarte des 51-Jährigen. Wo der restliche Inhalt und der Geldbeutel selbst abgeblieben sind, ist bisher unklar. Die Polizei zieht nun nun auch die Videoaufzeichnungen des Paradeplatzes und des Hauptbahnhofes mit in die Ermittlungen ein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621 1258 0 zu melden.

