Prüfung bei Collini-Turm dauert noch

Die Entscheidung über den Abbruch des Collini-Büroturms zieht sich hin. Wie eine Sprecherin des Baudezernats auf Anfrage mitteilte, dauert die Prüfung des Abbruch-Antrags und der dagegen eingereichten Einwände weiterhin an. „Der angestrebte Abschluss ist nicht möglich“, erklärte sie. Gleichzeitig betonte sie: „Die Prüfung wird mit hoher Priorität bearbeitet und soll zeitnah abgeschlossen werden.“

Was das genau bedeutet, blieb jedoch offen. „Aufgrund der Komplexität der Einwendungen und des allgemein hohen Arbeitsaufkommens“, so die Sprecherin weiter, sei „eine verlässliche Prognose über die Dauer der Prüfung schwer möglich“.

Der Besitzer des früheren Technischen Rathauses, die in Heidelberg ansässige Deutsche Wohnwerte GmbH, hatte den Rückbau des markanten Bauwerks am Neckarufer beantragt. Er will dort rund um den Collini-Wohnturm, der bestehen bleibt, vier neue Gebäude errichten. Gegen den Abriss des Büroturms haben nach Angaben der Stadt mehr als 100 Personen Einwendungen erhoben.