Pkw überschlägt sich in Mannheimer Neckarstadt

Mannheim. Ein Pkw hat sich am Samstagmittag durch einen Unfall in der Mannheimer Neckarstadt überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13.25 Uhr in der Diffenestraße in Fahrtrichtung Sandhofen. Der Unfallverursacher übersah beim Fahrstreifenwechsel den rechts neben ihm befindlichen Unfallgeschädigten, wodurch es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des Unfallgeschädigten nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und stieß zunächst mit seinem Vorderrad gegen

den rechts befindlichen Bordstein. In der Folge überschlug sich der Pkw und blieb kurz vor der Auffahrt zur Diffenebrücke auf dem Dach liegen.

Der Pkw des Unfallverursachers erlitt einen Achsbruch und kam ebenfalls zum Stillstand. Der Unfallgeschädigte wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und in ein nahgelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Schadenshöhe von insgesamt circa 18 000 Euro. Durch die Beschädigungen am Pkw des

Geschädigten trat ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro ein. Der Pkw wurde geborgen und durch eine Fachfirma abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.