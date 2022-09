Passantenbefragung in der City zum Einkaufsstandort Mannheim

Mannheim. Der Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim beteiligt sich auch in diesem Jahr an der bundesweiten Passantenbefragung „Vitale Innenstädte 2022“. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Befragung werde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Handelsforschung (IFH) Köln durch die Firma Foerster & Thelen Marktforschung Feldservice GmbH durchgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Interviews sind laut Stadt freiwillig, anonym und rechtlich gesichert. Sie sollen demnach immer donnerstags und samstags im Zeitraum von Donnerstag, 22. September, bis Samstag, 20. Oktober, während der Ladenöffnungszeiten in der Fußgängerzone stattfinden. Die Interviewstandorte sind auf den Planken in Höhe P6/O6 und P3/O3 sowie in der Breiten Straße in Höhe F1/Q1.

Die Antworten sollen dem Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung wichtige Informationen liefern über die Wahrnehmung des Einkaufsstandortes Mannheim allgemein sowie hinsichtlich des gastronomischen Angebotes, des Einzugsgebietes und der Erreichbarkeit sowie der Attraktivität der City. Daraus könnten geeignete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, um die Attraktivität der Innenstadt auch in der Zukunft sicherzustellen, so die Mitteilung weiter.

Parallel dazu fänden Interviews in über 110 weiteren Städten und Gemeinden in Deutschland statt, so dass ein Vergleich der Einkaufsstädte möglich sei. Die Ergebnisse der Befragung will der Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung zu Beginn des Jahres 2023 präsentieren.